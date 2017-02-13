Рева обещает, что система пенсионного обеспечения будет справедливой и понятной для граждан. Главная

Министр социальной политики Андрей Рева в эфире «Громадського радіо» рассказал о пенсионной реформе, которую сегодня разрабатывает правительство.

По словам министра, пенсионная реформа рассчитана на перспективу и имеет целью установить четкие правила, по которым люди будут выходить на пенсию через 30-35 лет. «Эти правила должны быть неизменны, просты и понятны каждому гражданину Украины, чтобы он мог сам принимать решение. Каждый должен понимать, что его будущая пенсия – это его ответственность»,- заявил Андрей Рева и добавил, что сегодня мы переходим от системы социального обеспечения к системе социального страхования.

Чиновник также рассказал об основных принципах пенсионной реформы, которые Кабинет Министров отстаивает при разработке соответствующего законопроекта и в переговорах с партнерами. По его словам, ресурсом для покрытия дефицита Пенсионного фонда должно стать привлечение средств выведенных из тени, а не увеличение пенсионного возраста, которое негативно скажется на добросовестных плательщиках единого взноса. «Новый принцип формирования пенсии будет заключаться в простой формуле: ты получаешь столько, сколько ты вложил. Чем больше вложил – тем больше получаешь», – подытожил Андрей Рева.