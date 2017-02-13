Жители прифронтовых сел добираются в соседние населенные пункты на бесплатном автобусе от Красного Креста. Новости

Работа, покупка продуктов, лечение – жителям вблизи линии соприкосновения на востоке Украины необходимо часто ездить в соседние населенные пункты, несмотря на проблемы с транспортом. Чтобы сэкономить, люди проходят 6-10 км пешком, зачастую даже через минные поля. Об этом сообщает пресс-служба Международного комитета Красного Креста.

Уехать из села в прифронтовой зоне трудно и дорого. Представители Международного Комитета Красного Креста попытались найти решение проблемы и организовали автобус, который каждый день бесплатно возит местных жителей к месту назначения.

«Раньше мы как ездили? В Авдеевку поехал – 100 грн отдал. Возвращаешься – еще 100 грн платишь. А так очень удобно и бесплатно», – рассказывает жительница поселка Каменка Людмила.

Утром и вечером один из таких автобусов ходит по маршруту «Очеретино – Водяное», а второй – «Очеретино – Новоселовка 2».

На пути следования автобус собирает жителей близлежащих сел, и до места назначения всегда приходит заполненным.

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