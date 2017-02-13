Украине грозят веерные отключения света. Энергоштаб рассмотрит возможность введения ЧП. Главная

Сегодня, 13 февраля, энергетический штаб рассмотрит целесообразность введения чрезвычайного положения. Об этом, как пишет «Сегодня.ua», заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, энергоштаб также рассмотрит возможность веерных отключений электроэнергии из-за падения запасов угля до двухнедельного критического уровня.

«Сейчас будет рассмотрен вопрос на повестке дня энергетического штаба – о целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике. Нельзя затягивать до того, когда стратегические запасы угля будут уменьшены», – сказал Гройсман.

Премьер отметил, чтоб штаб рассмотрит вопрос стратегических запасов угля.

«Если есть двухнедельный запас, это значит только одно: что мы не можем этот двухнедельный запас сжечь, чтобы через две недели выйти в кризис. Мы уже сегодня должны внедрять определенные мероприятия недопущения снижения критических запасов угля. Я уже не говорю о металлургических предприятиях. Сегодня в металлургии работает 300 тыс. украинцев», – заявил Гройсман.

«30% электроэнергии Украины вырабатывается ТЭС и ТЭЦ и подается в энергетическую систему Украины. Кроме того, на этих предприятиях энергетики производится тепло – например, для таких городов, как Киев, Чернигов, Харьков, Черкассы. Перевести эти города на другой вид топлива невозможно. Поэтому критично имеет значение наличие угля. 24 млн тонн угля, которые мы потребляем в Украине для производства тепла и электроэнергии, – 9 млн тонн из них – антрацитовый уголь», – пояснил Гройсман.

Он напомнил, что антрацитовая группа угля добывается на территории Украины, которая временно неподконтрольна.

«Это тот критический объем, без которого мы сегодня не можем стабильно функционировать. Этот тот критический вид продукции, который необходим как энергетике, так и металлургической отрасли. Поэтому я считаю, что в данном вопросе нужно выделить две части: что касается борьбы с контрабандой – и я тут полностью поддерживаю и готов содействовать максимально, чтобы эта борьба была эффективной, – и борьбы с украинским народом, с точки зрения того, что в украинских домах должно быть тепло и светло. Это вопрос, касающийся миллионов украинских граждан», – сообщил Гройсман.

Напомним, запасы угля критически упали из-за блокады неподконтрольных территорий Донбасса. Блокада продолжается уже более двух недель. По факту блокирования железнодорожных путей в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство, а депутаты Верховной Рады требуют немедленно созвать СНБО.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из неподконтрольного Донбасса, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

Читайте также: