Украинские мужчины чаще всего болеют раком легких, кишечника и кожи, – онкологи. Главная

Рак легких занимает ведущее место в структуре заболеваемости мужского населения. Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на резолюцию XIII съезда онкологов и радиологов Украины.

Так, в общем, в структуре заболеваемости мужского населения в Украине за 2015 год ведущие 5 мест занимают: злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легких (16,2%), колоректальный рак (12,4%), злокачественные новообразования кожи (10,4%), предстательной железы (10,2%), желудка (7,5%).

В то же время, в структуре заболеваемости женского населения в Украине за 2015 год ведущие 5 мест занимают: рак молочной железы (20,1%), кожи (13,1%), колоректальный рак (11,5%), злокачественные новообразования тела матки (9 2%) и шейки матки (5,9%).

В общем, ежегодно в Украине раком заболевает более 173 тыс. человек, 48,8% из которых составляют лица трудоспособного возраста.

По данным ВОЗ, рак легких занимает первое место в рейтинге смертельных заболеваний.

В 2015 году в Украине 62,8% больных раком легких прожили меньше года с момента установления диагноза.

При этом, по словам специалистов, для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.