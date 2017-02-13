Луганщина получила еще 2,9 млн грн за водоснабжение неподконтрольной территории. Главная

13 февраля Коммунальному предприятию «Попаснянский водоканал» было уплачено еще 2,9 млн грн за водоснабжение на неподконтрольную украинскому правительству территорию Луганской области. Средства поступили на счет КП «Попаснянский водоканал» за потребленную населением воду в январе 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В сообщении отмечается, что оплата за водоснабжение с неподконтрольных правительству Украины территорий осуществляется по механизму, согласованному во время заседаний в Минске Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Расчеты осуществлены на подконтрольной правительству Украины территории, в расчетах задействованы предприятия, которые зарегистрированы на подконтрольной правительству Украины территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля», – подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также напомнили, что 8 и 6 февраля уже было оплачено Коммунальному предприятию «Попаснянский водоканал» 4 млн грн. Таким образом, на сегодня оплата за водоснабжение на неподконтрольную правительству Украины территорию Луганской области составляет 6,9 млн грн.