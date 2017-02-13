В Мариуполе жителям отдаленных поселков помогут специалисты мобильных консультационных пунктов (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на базе Центрального районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи заработали мобильные консультационные пункты.

Как рассказала директор центра Надежда Астанина, цель проекта – помочь в решении различных вопросов жителям из отдаленных районов и поселков города: Сартаны, Талаковки, Гнутово, Пионерского, Приморского и Виноградного.

«Для обеспечения своевременной адресной социальной, юридической, психологической и информационной помощи населению были закуплены два автомобиля. График выезда специалистов составляется каждую неделю по заявкам местных жителей в комитеты самоорганизации населения и поселковые советы. Команда специалистов также формируется в зависимости от потребностей граждан», – сказала Астанина.

По ее словам, в случае необходимости специалисты окажут помощь и на дому заявителя.

Автомобили для мобильных консультационных пунктов были приобретены при поддержке Европейского союза на сумму 715 тыс. грн в рамках проекта «Наращивание потенциала громады Мариуполя для поддержки внутренне перемещенных лиц и местных жителей, пострадавших в результате конфликта».

График работы мобильных пунктов: с 09:00 до 16:00.