Премьер-министр Молдовы сделал заявление по Донбассу и Крыму. Главная

Правительство Молдовы поддерживает Украину в вопросе решения конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Об этом, как сообщает «УНН», премьер-министр Молдовы Павел Филипп сказал на брифинге.

«Я подтвердил полную поддержку со стороны молдавской стороны в разрешении конфликта на Донбассе, мы подтвердили свою позицию относительно Крыма, которая предусматривает исключительно сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины», – сказал Филипп.

Он также поблагодарил Киев за поддержку в рамках переговорного формата «5+2» и в процессе поиска решения для развязания проблемы Приднестровья с сохранением территориальной целостности и суверенитета Молдовы.