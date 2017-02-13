Волонтеры Штаба Ахметова доставили адресно 45 тыс. продуктовых наборов. Главная

Штаб Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарную помощь на дом одиноким старикам и инвалидам. За два с половиной года волонтеры доставили адресно 45 303 набора выживания. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба «Поможем».

«Адресная доставка помощи остается очень востребованной. Каждый день наши волонтеры отправляются по десяткам адресов. Мы доставляем на дом продуктовые наборы тем людям, которые не могут самостоятельно прийти на пункт выдачи и у кого нет близких, готовых помочь в получении гуманитарной помощи. Это одинокие старики, инвалиды 1-2 группы и тяжелобольные люди, которые не могут самостоятельно передвигаться», – рассказывает Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Адресная доставка гуманитарной помощи осуществляется в 8 населенных пунктах на неподконтрольной территории: Донецке, Макеевке, Ханженково, Харцызске, Енакиево, Снежном, Шахтерске и Торезе. Продукты доставляются раз в 5-6 недель.

Чтобы подать заявку на адресную доставку гуманитарной помощи, необходимо позвонить на горячую линию Штаба 0 800 509 001. С правилами доставки продуктов на дом можно ознакомиться на сайте Штаба Рината Ахметова.