С сегодняшнего дня в Украине возможны отключения электростанций, – СМИ. Главная

Запасы угля на большинстве украинских электростанций из-за блокады неподконтрольного Донбасса достигли критически низкого уровня. Об этом изданию «Багнет» заявил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

«Ситуация критическая. Таких низких запасов угля не было на ТЭС даже в 2014 году в разгар военных действий. Начиная с понедельника, по оперативным данным, могут начать отключения электростанций», – заявил собеседник в министерстве.

График возможных отключений:

По словам источника, до конца дня воскресенья угля хватит на Углегорской, Приднепровской ТЭС. На Славянской, Кураховской, Запорожской запасы угля иссякнут в понедельник вечером. На Мироновской, Змиевской – до конца дня вторника, на остальных ТЭС, кроме Трипольской, до конца дня среды. Трипольская ТЭС, обеспечивающая электроэнергией Киевскую область, остановится в следующую пятницу.

«Мы пытаемся решить проблему с импортом угля из Польши и ЮАР, но оперативно организовать его поставку в нужном объеме не удастся», – утверждает источник в министерстве.

Читайте также: