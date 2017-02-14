В Бахмуте стену детской библиотеки оформят как арт-объект. Идеи предложат дети . Новости

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) городская библиотека для детей Бахмутской централизованной библиотечной системы выиграла конкурс малых грантов урбанистического направления проекта «DREAMactions». Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.

Проект финансируется благотворительной организацией «Благотворительный Фонд "CANactions"» и региональным фондом Western NIS Enterprise Fund.

Одной из составляющих реализации этого гранта является нанесение арт-росписи на стену фасада библиотеки.

В городском совете отметили, что важны идеи детей, проживающих в Бахмуте.

«Очень интересно, какой рисунок они хотят видеть на фасаде библиотеки. В связи с этим, библиотека объявляет сбор идей от детей по нанесению рисунка», – говорится в сообщении.

Уточняется, что рисунки можно приносить в городскую библиотеку для детей по адресу: ул. Мира, 40, а также отправлять на электронную почту: child-library@e-mail.ua, а также на страницу в Facebook: Бахмутский детская библиотека.

Идеи будут принимать до 28 февраля 2017 года.