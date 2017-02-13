Банковская система в Украине прошла процесс очистки, – член совета НБУ. Главная

Банковская система в Украине прошла процесс очистки, и кризис в этой сфере уже позади. Об этом рассказал член совета Нацбанка Украины Василий Фурман, сообщает «Эспрессо TV».

«Банковская система на протяжении последних 3 лет, то есть в 2014, 2015, 2016 годы, пережила очень непростые времена. И можно сказать о том, что чистка банковской системы завершена», – заявил Фурман.

В то же время, по его словам, это не означает, что банки, особенно маленькие, не будут банкротиться или самоликвидироваться.

«Понятно, что это будет, это нормальный процесс, это происходит во всем мире. Но такого, как у нас раньше было, когда каждую неделю пачками банки уходили с рынка, такого не будет», – заверил он.

Член совета НБУ добавил, что сегодня банковская система уже очистилась, и ей можно доверять.

При этом в пресс-службе НБУ сообщили, что Национальный банк Украины в понедельник начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру. В 2015-2016 годах НБУ уже провел подобную проверку в отношении 60 крупнейших банков по объему активов.

«Теперь пришла очередь продиагностировать остальные банки, размер активов которых меньше 2% активов банковской системы. Этот процесс пройдет в два этапа: до 1 июня и 1 августа 2017 года, еще какое-то время продлится согласование с банками результатов диагностирования и, при необходимости, формирования на их основе программ докапитализации», – отметила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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