Блокада Донбасса идет в разрез с правами жителей неподконтрольных Украине территорий, – ЕС. Главная

Блокирование железнодорожного сообщения между подконтрольной и временно неподконтрольной властям Украины территорией на Донбассе идет вразрез с необходимым всеобъемлющим подходом в отношении граждан Украины, которые проживают во временно неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей. Об этом «Сегодня.ua» заявили во внешнеполитической пресс-службе ЕС.
По словам уполномоченного спикера, ЕС приветствует принятие в январе правительством Украины Плана действий для определенных районов Донецкой и Луганской областей с целью облегчения ситуации для местного населения.
«Кроме того, прозрачность в движении товаров по линии контроля имеет важное значение для решения вопроса возможной незаконной торговли или контрабанды. Мы призываем власти Украины активизировать свои усилия в этом направлении», – отметил спикер ЕС.
При этом, представители ЕС подчеркивают, что Минские соглашения остаются основой для мирного и устойчивого урегулирования конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.
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