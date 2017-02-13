Каждый день работы Верховной Рады стоит украинцам 2 млн грн. Новости

День работы Верховной Рады стоит украинцам 2 млн грн. При этом сами нардепы не слишком рвутся на работу, пропуская заседания. Об этом сообщают «Вести».

Депутаты перестали ходить на работу. В середине прошлой недели заседания отменили по причине большого количества вакантных мест, а в пятницу под куполом были максимум 30 человек.

Посещаемость заседаний падает: на открытие 6 сессии явились 365 человек (по электронной регистрации). Голосовать еще удавалось, семь законов приняли в целом («на пике» — 269 голосов за закон о господдержке детей на линии соприкосновения).

А уже на второй день сессии из 423 человек до зала дошли 350, но уже к 11:00 голосовали лишь 230 человек. После перерыва оказалось, что заседание нужно закрывать досрочно — в зале физически присутствовали лишь 198 депутатов. В пятницу, 10 февраля, ситуация была не лучше.

«Ключевая проблема Рады – фактически отсутствует коалиция. Плюс, у фракций поляризованные взгляды на ключевые вопросы: языка, блокады и развития неподконтрольных территорий. А раз нет консенсуса, то у депутатов нет стимула ходить на работу. Вот дисциплина и падает. Но исполнительной власти такая Рада выгодна – она не перехватит инициативу со стороны Кабмина и АП», – заключил политолог Вадим Карасев.

«Кризис очевиден: в пятницу был день правительства, и у депутатов не было к нему вопросов. Но каждый сессионный день обходится в более чем 2 млн грн», – уточнил политолог Алексей Якубин.

Читайте также: