В Новогродовке переселенцам выдали 450 продуктовых наборов. Новости

В Новогродовке (Покровский р-н, Донецкая обл.) 10 и 13 февраля было выдано 450 продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц, которые сейчас проживают в этом городе. Помощь была предоставлена благотворительной организацией АДРА Украина совместно со Всемирной продовольственной программой ООН в Украине.

Последний раз в Новогродовке выдача продуктовых наборов проводилась почти год назад – в марте 2016 года.

Местный департамент социальной службы по делам семьи и молодежи, понимая высокую потребность жителей города в помощи, обратился в 2016 году к представительству Всемирной продовольственной программы ООН в Украине, после чего населенный пункт был включен в списки раздачи.

В рамках проекта 450 переселенцев и местных жителей получили по продуктовому набору. Каждый набор весом в 15 килограмм включал крупы, макароны, соль, сахар, консервы, подсолнечное масло и прочее.

Раздача помощи состоялась в рамках проекта «Предоставление продуктовой помощи уязвимым группам населения, которые пострадали в результате конфликта и потеряли средства к существованию на Востоке Украины». Получить ее, согласно условий проекта, могли ВПЛ, которые являются:

инвалидами I-III группы;

многодетные семьи;

семьи с одним родителем;

пенсионеры старше 65 лет, пенсия которых ниже прожиточного минимума.

Гуманитарные проекты помощи переселенцам и местным жителям Донецкой и Луганской областей, благотворительная организация АДРА Украина реализует совместно со Всемирной продовольственной программой ООН в Украине. С конца 2013 года были проведены выдачи продуктовых наборов, а также предоставлена финансовая помощь и ваучеры на покупку продуктов питания и товаров первой необходимости. Только по результатам 2016 года в рамках совместной работы АДРА Украина и Всемирной продовольственной программы ООН в Украине, помощь получили более 100 тыс. человек.

Источник: Сайт города Новогродовка и Селидово