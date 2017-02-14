«Заря» выиграла в схватке с чемпионом Узбекистана. Главная

Луганский футбольный клуб «Заря» на вторых учебно-тренировочных сборах обыграл представителя узбекской высшей лиги ФК «Локомотив», который по итогам прошлого сезона впервые в своей истории стал чемпионами Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Заря».

На эту встречу тренер команды Юрий Вернидуб выставил следующий стартовый состав: Алексей Шевченко, Эдуард Соболь, Рафаэль Форстер, Игорь Харатин, Евгений Опанасенко, Игорь Чайковский, Иван Петряк, Паулиньо, Джаба Липатия, Желько Любенович, Денис Безбородько.

Старт двухстороннего матча прошел без лишней спешки – команды не пытались форсировать события. Все, чем запомнились стартовые 15 минут, так это неплохим ударом Паулиньо и не сильным ударом соперника. В обоих случаях мячи стали добычей голкиперов.

В целом, в первом тайме команды попеременно владели инициативой. Правда, частенько до ударов по воротам дело не доходило, так как в последний момент удачно играли защитники или же не хватало последнего паса.

На 36-й минуте луганчане получили право на штрафной, который выполнил Желько Любенович. К сожалению, на этот раз мяч после его удара пролетел выше перекладины.

Спустя пять минут после этого «Заря» вполне могла бы забить гол и уйти на перерыв, ведя в счете. Желько Любенович выдал отличную передачу вразрез на Дениса Безбородько, который и пробил метров с 11-ти, но, к сожалению, выше ворот.

Начали второй тайм луганчане с атак. Уже на старте дважды «Заря» получала право на штрафные, однако после подач во время первого и второго стандартных положений, удар никто нанести не сумел.

«Локомотив» ответил своим штрафным, у соперника для удара была идеальная позиция – 20 метров. В итоге удар и последовал – мяч попал в крестовину.

Ну а «Заря» ударно провела последние минуты и смогла добыть победу: на 84-й минуте Артем Сухоцкий нанес прекрасный удар верхом из-за пределов штрафной и мяч влетел в девятку ворот соперника – 1:0.

Через две минуты после этого «черно-белые» могли удвоить преимущество, однако после удара головой Денниса Бонавентуре мяч пролетел рядом со штангой.

В итоге минимальная победа «Зари» -- 1:0.

Следующий двухсторонний матч «Заря» проведет с «Астаной» из Казахстана. Встреча состоится 14-го февраля.