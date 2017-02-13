В Константиновке появится площадка для уличного показа фильмов и проведения музыкальных фестивалей. Новости

Киевские активисты выиграли грант по программе Urban Action для обустройства современной площадки для уличного показа фильмов и проведения музыкальных фестивалей. Все это появится возле местного и давно не действующего кинотеатра Константиновки (Донецкая обл.).

Как сообщила руководитель киевской общественной организации «Город Сад» Евгения Кулеба, на участие в программе подали заявки около 130 организаций из разных городов, но в числе победителей оказались всего два – организация из Ивано-Франковска и «Город Сад», который разработал проект для прифронтовой Константиновки.

Организаторы проекта сообщают, что посетили 8 городов Донетчины, но остановили свой выбор на Константиновке, поскольку в городе нет действующих кинотеатров, а также нет пространств для развлечений и общения: жители вынуждены посещать культурные и развлекательные центры Бахмута, Краматорска и Дружковки.

«Мы считаем, что нужно работать на востоке. На реализацию проекта нам дают 15 тыс. евро. Будем работать совместно с местными активистами и тесно сотрудничать с местными властями. Работу над проектом мы начинаем уже в самое ближайшее время, и до конца года он будет реализован», – рассказала Кулеба.

Команда «Города Сада» намерена создать динамичную культурную площадку в центре города возле местного дома культуры. Пространство будет использоваться для уличного показа фильмов, проведения фестивалей, а также как платформа для различных социальных и коммуникационных проектов. Также активисты встретились с властями города и рассчитывают привлечь инвесторов для ремонта здания ДК и создания в нем кинотеатра, дискозала и скейт-парка.

Также уже в марте участники команды отправятся в Великобританию и Германию, чтобы ознакомиться с опытом европейских стран.

Источник: Вчасно

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