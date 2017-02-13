В МВД хотят добавить новые комбинации «крутых» номерных знаков. Главная

Главный сервисный центр МВД предложил добавить новые комбинации в перечень номерных знаков, которые выдаются по утвержденной стоимости: от 7,5 тыс. до 20 тыс. грн. Предполагается, что окончательная цена будет зависеть от региона, за которым эти «номера» закреплены. Об этом сообщают «Донбасс.Комментарии».

Цены на так называемые «крутые» номерные знаки зависят от комбинации цифр. 20 тыс. грн стоят регистрационные знаки от 0001 до 0005, от 0007 до 0009, 5555 и 7777. В 10 тыс. грн оцениваются номерные знаки с последовательностями из 4 одинаковых цифр от 1111 до 9999 (кроме 5555 и 7777), а 7500 грн стоят номерные знаки 0006 и 6666. К указанным вариантам в МВД хотят добавить новые комбинации: с 3 одинаковыми цифрами, зеркальные и с дублями. Ожидается, что они будут более дешевыми.

Также планируется сделать распределение по коэффициентам в зависимости от региона. В МВД считают несправедливым, если, например, в Тернополе, где покупательная способность значительно меньше, чем в Киеве, такой же номер будет стоить те же 20 тыс. грн – его просто не будут покупать.

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