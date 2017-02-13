Названы главные импортеры Луганщины за январь-2017. Главная

На Луганщине за январь текущего года в государственный бюджет Украины перечислили 123 млн 400 тыс. грн. Об этом сообщает Главное управление Государственной фискальной службы в Луганской области.

В ведомстве отметили, что наибольшие суммы таможенных платежей получены за счет таможенного оформления

угля коксующегося – 89,8 млн грн (удельный вес начисленных платежей 74,4%);

аммиака безводного – 10,2 млн грн (8,4%);

угля антрацита – 8,2 млн грн (6,8%);

железорудного концентрата – 1,8 млн грн (1,5%).

В значительной степени поступлениям способствовали показатели внешнеэкономических операций основных предприятий-импортеров Луганской области, в частности:

ПАО Алчевского металлургического комбината;

ЗАО Северодонецкого объединения «Азот»;

ООО ДТЭК «Востокэнерго»;

ООО НПП «Заря»;

Попаснянского вагоноремонтного завода.

По результатам оформленных этими предприятиями в таможенном отношении импортных товаров в Государственный бюджет Украины направлено 116,6 млн грн таможенных платежей. Это почти 95,4% от всех перечислений таможни.

В январе 2017 года таможенное оформление товаров и таможенных деклараций на бланке ЕАД осуществлялось во всех случаях по применению процедуры электронного декларирования (100%).