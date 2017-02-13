В середине февраля традиционно растет количество детей, больных ОРВИ. Главная

На прошлой неделе в Киеве количество детей, больных ОРВИ, увеличилось, а количество взрослых, больных ОРВИ, уменьшилось. Ситуация прогнозируемая и стандартная: каждый год в этот период уровень заболеваемости растет. Об этом сегодня, 13 февраля, в эфире «Громадського радіо» рассказал руководитель главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, рост заболеваемости именно в конце февраля – начале марта связан с природным фактором: начинает циркулировать вирус гриппа В, который не циркулировал в эпидсезон. Второй фактор – завершение каникул, отпусков и скопление населения в организованных коллективах. То есть ситуация вполне прогнозируема и стандартная.

«В прошлом году в декабре администрациям школ было делегировано право приостанавливать учебно-воспитательный процесс при заболеваемости выше 20%. Этот эффективная мера остановила волну, которая была в декабре. На прошлой неделе два общеобразовательных учреждения прекратили обучение. Еще в одном заведении была прекращена учеба в отдельных классах. Карантин в школах продолжается не менее и не более 7 дней», – сообщил Рубан.

Как отметил он, пониженная заболеваемость среди взрослых указывает на уменьшение обращений за медицинской помощью. В тоже время, если появились первые признаки заболевания – не надо идти на работу. «Необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью с целью установления диагноза и своевременного начала лечения», – отметил Рубан.

Он напомнил, что, если больной находится дома, надо максимально часто проветривать помещение, делать влажную уборку, следить за соблюдением температурного режима, от 18 до 25 градусов. Больной человек должен носить маску как средство защиты и недопущения распространения возбудителя в доме. Также нужно мыть руки и лицо.

Кроме того, по словам Рубана, нужно употреблять овощи и фрукты, есть меньше фаст-фуда, употреблять здоровую пищу, пить больше жидкости.

«Грипп и ОРВИ передаются только от человека к человеку. Самое действенное средство профилактики – специфическая профилактика, то есть вакцинация. В прошлом году была поставка вакцины в размере 200 тыс. доз. Это очень маленькая цифра для страны, около 1%. В развитых странах этот уровень составляет 30 – 40%. Вакцинироваться обязательно нужно группам риска, к которым относятся пожилые люди, дети, беременные и люди с избыточным весом и сахарным диабетом», – подчеркнул он.

Как сообщил Рубан, распространение инфекции зависит от погодных условий. При оттепели и повышении влажности уровень передачи возбудителя увеличивается. При уменьшении влажности аэрозоль переходит в кристаллы, уровень заболеваемости снижается.