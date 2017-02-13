Спасатели свернули работу пункта жизнеобеспечения в Авдеевке. Главная

Спасатели ГСЧС свернули работу пункта жизнеобеспечения в Авдеевке, поскольку отсутствовали обращения граждан и личный состав ГСЧС отбыл к местам дислокации. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«11 февраля в г. Авдеевка завершились первоочередные ремонтно-восстановительные работы поврежденных домов, пострадавших в результате обстрелов 30 января. Свернута работа пункта жизнеобеспечения в связи с отсутствием обращений граждан и отбытием личного состава ГСЧС к местам дислокации», – сказано в сообщении.

ГСЧС информирует, что всего населению города было выдано 11 196 наборов гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах.

К аварийно-восстановительным работам было привлечено 99 человек и 19 единиц техники, в том числе от ГСЧС 77 человек и 14 единиц техники, от Нацполиции 8 человек и 2 единицы техники, от коммунальных служб города 14 человек и 3 единицы техники.