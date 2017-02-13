На Луганщине основная часть болеющих – дети да 14 лет. Главная

В Луганской области по состоянию на 10 февраля (6-я неделя 2017 года) эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом не превышен (-52,65%). Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

При эпидемическом пороговом уровне 91,0 заболеваемость составила 43,09 на 10 тыс. населения.

Всего в области за неделю ОРВИ заболело 3064 человека, из них 1927 (62,9%) детей в возрасте 14 лет.

Госпитализированы 142 больных, в том числе 109 детей до 14 лет.

В Луганской области случаи заболевания населения гриппом не регистрировались.

Превышение эпидемического порога не зарегистрировано ни на одной административной территории.

С начала эпидемического сезона в области привито против гриппа 2501 человек.