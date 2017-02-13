Российский актер и священнослужитель Охлобыстин готов пойти рядовым в «ополчение ДНР». Главная

Российский актер Иван Охлобыстин готов вступить в «ополчение ДНР». Об этом он сообщил в эфире российской радиостанции «Говорит Москва».

По словам актера, он мог бы стать рядовым. «Вряд ли я стал бы медиком, потому что я не медик. Вряд ли замполитом, потому что не имею соответствующее образование. Что-нибудь рядовое, как все обычные люди. Я человек простой», – сказал Охлобыстин.

При этом он подчеркнул, что готов вступить в «ополчение» только по призыву. «Я же священнослужитель, хоть и под запретом, мне нельзя оружие носить. Если бы это не препятствовало... По большом счету, если произойдет какой-то призыв, возникнет необходимость, то можно не сомневаться. Это же правое дело, как борьба с фашизмом. Но мне кажется, что эффективнее я здесь [в России]», – сказал актер.

Охлобыстин прокомментировал действия российского писателя Захара Прилепина, который создал в «ДНР» свой батальон и занял в нем руководящую должность политрука.

«Захар порядочный человек. Его слова никогда не расходятся с делом. Это достойно всяческого уважения. Сейчас многие люди поддерживают Донбасс, проявляют намерение записаться в ополченцы. Так что тут вполне естественные вещи, он давно хотел это сделать», – отметил актер. Напомним, в ноябре 2016 года Иван Охлобыстин получил паспорт «гражданина ДНР».

Читайте также: