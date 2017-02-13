Символ Мариуполя на въезде в город одели в вышиванку (Фото). Новости

К 120-летнему юбилею Мариупольского металлургического комбината имени Ильича символ города Мариуполя (Донецкая обл.) – статую сталевара, расположенную на въезде в город, одели в украинскую вышиванку.

Ранее генеральный директор ММК поздравил мариупольцев с этим юбилеем комбината и сообщил, что в свет вышла серия почтовых марок, посвященных меткомбинату.