Кремль отреагировал на участие писателя Прилепина в «ополчении ДНР». Главная

В Кремле подтверждают присутствие российского писателя Захара Прилепина в «ополчении ДНР», однако отказываются комментировать это. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Я не стал бы это никак комментировать. Вы знаете, что действительно есть граждане России, как и граждане других стран: Западной Европы, стран Восточной Европы, которые по различным соображениям, по зову сердца, по иным соображениям, они, действительно, отправляются в эти непризнанные республики, находятся там по различным поводам. Здесь я не хотел бы ничего комментировать. Это факт, который мы констатируем, но комментировать я ничего не хотел бы», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, известный российский писатель Захара Прилепина создал в «ДНР» свой батальон и занял в нем руководящую должность заместителя командира по работе с личным составом (политрук).

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