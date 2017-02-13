На кинофестивале в Берлине представят фильм «Школа №3» о переживших войну детях Донбасса (Видео) . Новости

На Берлинском кинофестивале в программе Generation 14 plus представят документальный фильм «Школа №3», героями которого стали школьники одного из городов Донбасса, чье взросление протекает на фоне военных действий. Фильм совместного украинско-немецкого производства

События разворачиваются летом 2014 года в Николаевке, небольшом городке под Славянском в Донецкой области, жители которого стали свидетелями и участниками боевых действий. Люди несколько дней прятались в подвалах, чтобы выжить при непрерывных бомбардировках.

Несколько снарядов попали в школу №3, и она сразу перестала быть школой, превратившись в одну из руин. Приезд волонтеров спас учреждение от закрытия, его восстановили и 1 сентября ученики вновь сели за парты.

Однако восстановить состояние детей, которые оказались в эпицентре боев, было сложнее.

В ленте 13 учеников восстановленной школы рассказывают о своих мечтах и страх. Документальный фильм демонстрирует героев в их повседневной среде, когда они рассказывают об опыте, что волнует их, о рождении новых чувств, личных потерях. С одной стороны, война находится в фильме где-то на периферии, но при этом постоянно ощущается, будучи точкой отсчета.

Фильм снят по мотивам документального спектакля «Моя Николаевка» драматурга Натальи Ворожбит, созданной «Театром переселенца». Режиссерами киноленты стали Елизавета Смит и Георг Жено.

Источник: Вчасно