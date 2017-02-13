Задержанный «Якут», воевавший на стороне «ДНР», приговорен к 8 годам тюрьмы. Главная

В Донецкой области арбитражный суд поддержал принципиальную позицию Константиновской местной прокуратуры в уголовном производстве в отношении 50-летнего гражданина Российской Федерации, жителя республики Саха (Якутия), который принимал активное участие в деятельности «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Установлено, что в апреле 2015 года мужчина приехал в Украину и вступил в ряды террористов "ДНР", а именно к одному из силовых подразделений боевиков – батальона "Восток" на должность рядового стрелка и получил позывной "Якут"», – отметили в ведомстве.

«После вступления в ряды террористов обвиняемый был направлен для прохождения службы в г. Ясиноватая, ныне оккупированный боевиками», – уточнили в прокуратуре.

В сентябре 2015 года мужчина был задержан пограничниками в то время, когда он пытался попасть в Мариуполь. При задержании последний был одет в камуфляжную форму, в карманах которой правоохранители нашли документы, в которых человек просил уволить его из воинской части незаконного воинского формирования так называемой «ДНР». Несмотря на то, что россиянин своей принадлежности какому-либо воинскому формированию не признавал, почерковедческая экспертиза подтвердила, что документы были написаны им собственноручно.

«По решению суда иностранного наемника было признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч.1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированной территории Украины и выезда из нее) УК Украины, и приговорено к 8 годам лишения свободы», – подытожили в ведомстве.