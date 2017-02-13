Украина подпишет меморандум с МВФ для получения 1 млрд долл. в течение нескольких дней, – Гонтарева. Главная

Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом для получения следующего транша кредита Фонда в размере 1 млрд долл. в течение нескольких дней. Об этом, как пишет «УНИАН», заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью Bloomberg.

По информации агентства, Гонтарева сообщила, что транш может прийти после того, как совет МВФ утвердит его в конце февраля или в начале марта.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.

В данный момент Украина проходит Третий пересмотр программы, результатом которого должно стать предоставление нашей стране четвертого кредитного транша в размере 1 млрд долл., а также формирование дальнейшей дорожной карты сотрудничества и перечня необходимых реформ на ближайший год.