Решение о введении ЧП в энергетике внесут в Кабмин уже через пару часов, – СМИ. Главная

Решение о введении чрезвычайного положения в энергетике может быть вынесено на рассмотрение правительства уже в ближайшие часы. Об этом, как пишет «Сегодня.ua» со ссылкой на «УНИАН», сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба.

Заседание правительства запланировано на завтра, 14 февраля.

«Мы подготовили распоряжение о временном введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, и мы в ближайшие часы внесем их на заседание правительства», – сказал он.

Как подчеркнул министр, если не принять сейчас необходимых мер, то уже через две недели Украина столкнется с проблемой невозможности покрытия пиковых нагрузок энергосистемы.

Фото: telegraf.com.ua

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