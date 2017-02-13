Полиция Донетчины запускает мобильное приложение для вызова наряда (Фото). Новости

Полиция Донецкой области запускает пилотный проект «Активный гражданин» для жителей Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Проектом предусматривается внедрение использования гражданами мобильного приложения, которое призвано решать ряд задач:

срочно вызвать наряд полиции нажатием одной кнопки,

подать заявление о правонарушении,

получить правовую инструкцию, как действовать в той или иной ситуации,

оставить отзыв о качестве обслуживания сотрудниками полиции.

После окончания пилота мобильным приложением смогут пользоваться все жители Донецкой области.

Сервис будут поддерживать все современные мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, как ios, так и android. Скачать его в свой гаджет можно будет из магазина приложений.

По словам главы ГП Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, определяющим фактором при создании сервиса экстренного вызова полиции была помощь детям. Мобильное приложение будет активно внедряться в школах, чтобы дети чувствовали себя в безопасности.

Среди основных функций и преимуществ приложения в ведомстве отмечают такие:

тревожная кнопка, которая всегда с собой;

если попали в экстремальную ситуацию и жизни угрожает опасность, а времени на звонок в полицию и объяснения где вы находитесь нет – достаточно нажать кнопку «sos» в своем телефоне: «умная» система сама определит ваше местоположение и направит данные в полицию;

это экстренный вызов наряда полиции. Ваши текущие координаты автоматически поступают в колл-центр полиции 102 – сигнал воспринимается как вызов полиции, и полицейские будут действовать так же, как вы бы сами позвонили на линию. На место срочно направляется наряд полиции;

программой предусмотрена обратная связь – человеку, который сделал вызов, придет сообщение, через сколько именно минут приедет наряд полиции;

каждый человек, который устанавливает данное приложение, должен зарегистрироваться: указать имя и фамилию, номер телефона и электронную почту;

есть возможность заявить о правонарушении онлайн;

люди зачастую не обращаются в полицию, потому что не знают, как подавать заявления, что делать – данное приложение облегчит взаимодействие;

если вы стали свидетелем ДТП или уличного грабежа – теперь не обязательно идти в отделение полиции или звонить на 102 – достаточно отправить сообщение.

приложение имеет удобную форму для сообщения о правонарушениях: можно выбирать тип правонарушения, добавлять по желанию фото и краткое описание. Эта информация автоматически будет передана в колл-центр 102;

после взаимодействия с полицией можно оставить информацию: было ли это корректное взаимодействие, понравилось ли общение с полицейским или нет. Все оценки будут учтены и будут влиять на формирование кадровой политики.

Мобильное приложение «Активный гражданин» предполагает активный обмен информацией между населением и полицией. Проект рассчитан на сотрудничество общества и полицейских с целью обеспечения общественной безопасности и укрепления закона.

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области