На «нормандской» встрече Украина поднимет вопросы обстрелов и гуманитарной ситуации на Донбассе. Главная

Во время переговоров в «нормандском формате» в Мюнхене Украина будет поднимать вопросы безопасности, гуманитарные, а также проблемы Крыма. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщила первый заместитель главы ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко, передает «112.ua».

«Украинская сторона будет настаивать на первоочередности блока безопасности и гуманитарного блока... Украина настаивает на том, что российские военные должны уйти из Донбасса, забрать свое оружие... Должны быть прекращены обстрелы на Донбассе», – сказала Геращенко.

Она выразила убеждение, что в рамках Мюнхенской конференции будет важна не только встреча в «нормандском формате», а все международные двусторонние встречи, которые проведет украинская власть, президент Украины, министры иностранных дел.

По ее словам, во время переговоров акцент будут делать на двух темах.

«Во-первых, мы не оставляем вопрос Крыма, он есть на повестке дня и он также является очень важным и Украина никогда не смирится с аннексией Крыма, и, конечно, на Мюнхенской конференции будет подниматься вопрос вообще попытки России перекроить европейские границы... И второе – это горячий конфликт на Донбассе, который развязала РФ», – отметила первый вице-спикер ВР.

Напомним, встреча «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел Украины, Франции, Германии и России планируется провести во время заседания G20 в Бонне 16-17 февраля.