Люблю вышиванки и не воюю с Украиной, – политрук «ДНР» Захар Прилепин. Главная

Россияне – спасители мира и хранители здравого человеческого смысла. Такое мнение в интервью российской «Комсомольской правде» высказал российский писатель Захар Прилепин, который собрал в «ДНР» свой батальон и занял в нем должность политрука.

Писатель отмечает, что его прабабушка была украинкой, и он сам очень любит украинский язык, украинскую кухню, но считает это не украинским, а «своим». «Я знаю украинские песни, поэзию, литературу. Люблю их вышиванки, кухню. Но я люблю это не как украинское. Я люблю это как свое. У меня прабабушка была украинка. Наши русские националисты говорят, что нет никаких украинцев, что их создал Ленин или они созданы в 1995 году. Моя прабабушка не говорила на русском языке. Она говорила на суржике. Это было 100 лет назад. Говорить, что никаких украинцев нет, это смешно. Есть украинцы, есть армяне, есть чеченцы, есть якуты, мордва, чудь», – говорит политрук «ДНР».

При этом истинными хранителями украинских традиций он считает русских. «Украинскую культуру и украинцев унижать не надо. Надо их обнять и сказать, что единственные люди, которые сохранят истинное украинство, все ваши-наши вышиванки, все ваши-наши борщи и всю вашу-нашу поэзию и литературу, это русские люди. Мы – хранители вашего украинства», – сказал Прилепин.

При этом писатель против утверждения некоторых россиян националистического толка, что «мы воюем с Украиной». «Я категорический противник этого. Я русский, говорю на русском языке, ребенок русского социума и русской культуры, но я не считаю, что мы воюем с украинцами. Эти квазинационалисты, сидящие в Москве, ни разу сюда в жизни не приезжавшие, они без конца пишут и пишут о том, как они должны русифицировать всю Украину. Здесь сидит "Граф", воюющий с 2014 года, человек, которого убивали 258 раз, и он с Украиной не воюет, а воюет с нацистскими бандформированиями. А там сидят эти упыри, которые воюют с Украиной из Москвы. Я не могу это все себе в голове уложить. Ну? приезжай сюда и воюй с Украиной. Давай, вперед!», – эмоционально прокомментировал политрук.

Прилепин подчеркнул, что для него самые главные понятия – это Бог и «святая Россия» как спасительница мира. «Бог есть. Очевидным совершенно образом. Есть очень добрый, очень терпеливый, во всем помогает… Искренне верю, что Россия святая, Бог есть, ты умрешь. Эти вещи простые. Мы – спасители мира. И надо в этом отдавать себе отчет. Мы – хранители не традиции, это слово может что угодно в себя вмещать. А просто хранители здравого человеческого смысла. Хранители того, что оставляет человека человеком», – резюмировал прозаик.

Читайте также: