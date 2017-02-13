Гройсман о блокаде Донбасса: Борьбу с контрабандой я полностью поддерживаю, а бороться с украинским народом не позволю. Главная

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook сделал очередное заявление по поводу блокирования железнодорожных путей на Донбассе и срыва поставок угля на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

«По вопросу поставки угля на Донбассе – моя позиция твердая и неизменная: нужно объективно оценивать вопрос блокирования поставок угля, отличать лишение украинцев энергоносителей от борьбы с контрабандой», – написал премьер.

Гройсман также напомнил, что две недели назад люди рисковали жизнью, чтобы восстановить энергоснабжение и работу предприятий в Авдеевке.

«А теперь что, их останавливать из-за блокады?! Отключать тепло и энергоснабжение в других городах?!», – возмутился Владимир Гройсман.

Он также отметил, что для проведения модернизации энергетической системы нужны время и колоссальные средства.

«Мы поставили цель добиться энергетической независимости нашего государства и начали это делать. Но сейчас меня интересует то, чтобы в домах украинцев были тепло и свет. Борьбу с контрабандой я полностью поддерживаю, а бороться с украинским народом я не позволю. Это вопрос, который касается миллионов украинских граждан», – подчеркнул Владимир Гройсман.

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