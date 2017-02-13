В случае чрезвычайного положения в энергетике антрацита хватит на 40 суток, – Укрэнерго. Главная

При введении чрезвычайного положения в электроэнергетике, антрацитового угля хватит на 40 суток, после чего возможны веерные отключения. Об этом сегодня, 13 февраля, заявил и. о. директора НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, передает «УНН».

«По состоянию на сегодняшнее утро общие запасы антрацитового угля на всех ТЭЦ, генерирующих компаний больших составляют 842 тыс. тонн», – сообщил Ковальчук.

При этом, по его словам, среднесуточное потребление угля антрацитовой группы составляет около 30 тыс. тонн.

«Если в ближайшие дни не будут возобновлены поставки антрацитового угля, то необходимо критическим является введение чрезвычайного положения в электроэнергетике и соответственно реализация временных мер для преодоления этого чрезвычайного положения», – сказал Ковальчук.

По его словам, в случае введения чрезвычайного положения потребление угля антрацитовой группы может уменьшиться до примерно 20 тыс. тонн в сутки.

«Проблема заключается в том, что при полном отсутствии поставок антрацитового топлива у нас общего запаса 842 тыс. тонн в среднем хватит на 40 суток, но надо считать, что на разных станциях разный запас угля и на самом деле это значение по антрацитовым станциям колеблется от 14 до 100 суток при условии введения чрезвычайного положения», – сказал Ковальчук.

Он добавил, что когда остатки угля будут выработаны, «Укрэнерго» ограничит потребителей путем аварийных графиков отключения электроэнергии.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.).

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали автомобильную трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. По состоянию на 11 февраля на Славянской и Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС (обеспечивает Киев) – на 14, а на Змиевской ТЭС (обеспечивает Харьков и область) – на 20 дней, а на Приднепровской (Днепропетровская обл.) – на 25 дней.

Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля сумма убытки, нанесенные «Укрзализныце», составили 40 млн грн.

По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов.

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