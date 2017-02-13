В Новоайдарском районе построят ЛЭП, чтобы избавиться от энергозависимости «ЛНР». Главная

В Новоайдарском районе Луганской области до конца года планируют построить 6-километровую линию энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Новая воздушная линия электропередач позволит обеспечить электроэнергией село Трехизбенка и другие населенные пункты Новоайдарского района, которая будет поступать с подконтрольной украинской власти территории области. Пока этот район зависит от поставок электроэнергии из «ЛНР».

В прошлом году успешно был реализован проект строительства ВЛ 35 кВ – отпайка на ПС 110 кВ Станица-Луганская от ВЛ 35 кВ «Плотина-Камышное» для энергоснабжения Станично-Луганского района.

С целью минимизации рисков, связанных с ограничением энергоснабжения населенных пунктов Новоайдарского района, которые находятся вблизи линии разграничения, принято решение о строительстве новой линии электропередач. Запуск запланирован до конца 2017 года.

Первым этапом предусмотренных работ станет корректировка трассы будущей линии электропередач ПЛ 35-6 кВ «Райгородка – Трехизбенка», протяженностью 6 километров.

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