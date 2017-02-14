В Мариуполе численность сотрудников КП за год выросла на несколько сотен человек (Фото). Новости

В Мариуполе подвели итоги за год работы коммунального предприятия «Зеленстрой». В конце 2015 года чистотой города занималось всего лишь 18 человек. По словам Мариупольского городского головы Вадима Бойченко, ситуацию решили в корне изменить: была разработана стратегия модернизации «Зеленстроя», постепенно сформировали полноценный штат сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом численность работников предприятия увеличилась: на данный момент в «Зеленстрое» работает 429 человек. Изменили подходы к условиям труда и повысили заработную плату.

В прошлом году на модернизацию «Зеленстроя» было направлено более 16 млн грн. Средства пошли на приобретение новой техники малой и средней механизации. Впервые для рабочих закупили спецодежду. Предприятие продолжат развивать за счет местного бюджета.

«За восемь лет моей работы впервые приобретается техника и спецодежда, раньше работали мы в своем. А благодаря технике работать стало легче, хотя объемы выполняемых работ стали на порядок больше», – рассказала сотрудница КП «Зеленстрой» Лариса Гаричева.

Как отметил начальник МКП зеленого строительства Александр Шульга, предприятие начало с процесса обновления техники: были приобретены 3 самоходки-косилки, 4 единицы мотокос, 4 пылесоса для уборки листвы в весенне-осенний период, 5 тракторов с лопатами, к ним купили 5 новых лафетов и 4 прицепных устройства. «Также впервые за долгое время работников обеспечили качественной и теплой одеждой. Но самое главное – они начали верить, что их работа важна и ценится мариупольцами», – подчеркнул он.

Кроме того, за год было создано четыре полноценных участка в каждом районе Мариуполя. Это дало возможность подходить к уборке и благоустройству более комплексно. На свой баланс «Зеленстрой» принял два асфальтобетонных участка и 35 единиц техники, что позволило проводить текущий ремонт и укладывать асфальт внутри дворов.

Сейчас в планах «Зеленстроя» благоустроить каждый районный участок предприятия и продолжать обновлять автопарк новой техникой. «Важно, чтобы тот труд, который люди отдают городу, требовал минимум человеческих усилий. Сегодня мы живем в современном мире, где есть механизированная техника, приобретая которую мы может не расширять штат, а создать работникам предприятия достойные условия труда», – подытожил Бойченко.

Фото пресс-службы Мариупольского городского совета