Блокада Донбасса: 16 тыс. жителей Николаевки останутся без света, воды, отопления. Новости

Депутаты Славянского городского совета (Донецкая обл.) совместно с мэром города обратятся к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману касательно блокады неподконтрольного Донбасса, один из редутов которой перекрыл железнодорожное сообщение вблизи города Бахмута (до переименования Артемовск). Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

Мэр подтвердил, что из-за блокады угля с неподконтрольных территорий Донбасса Славянская ТЭС работает в аварийном режиме. «У нас единая энергетическая система, блокируются поставки не только на Славянскую ТЭС, но и на все ТЭС Украины. Соответственно, к концу зимы мы можем получить серьезную ситуацию, связанную с веерными отключениями, которые будут влиять на работу предприятий Славянска», – сказал Лях.

В результате, был согласован текст обращения к руководству страны. «Ситуация набирает катастрофических оборотов. Из-за полной блокировки поставок угля из зоны АТО есть вероятность веерных отключений на всей территории Украины в марте. Только в Николаевкой объединенной территориальной громаде 16 тысяч граждан останутся без света, воды, отопления. Тысячи людей будут вынуждены уйти в вынужденные отпуска, что повлечет за собой рост социального напряжения. Отключение электроэнергии приведет к нестабильной работе промышленных предприятий Славянска, объектов социальной сферы, аварийного режима такого стратегического предприятия, как КП "Славгорводоканал"», – в частности говорится в обращении.

В этой связи руководство Славянска просит руководство страны вмешаться в сложную ситуацию с целью избежания вреда для экономики Украины. «В условиях военных действий необходимо срочно принять решение о восстановлении поставок топлива на ТЭС Украины», – констатируют депутаты.

Депутаты поддержали вынесение данного Обращения на рассмотрение сессии, которая должна состояться 15 февраля. Если на пленарном заседании письмо будет поддержано депутатским корпусом, оно будет направлено премьер-министру.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.).

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали автомобильную трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. По состоянию на 11 февраля на Славянской и Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС (обеспечивает Киев) – на 14, а на Змиевской ТЭС (обеспечивает Харьков и область) – на 20 дней, а на Приднепровской (Днепропетровская обл.) – на 25 дней.

Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля сумма убытки, нанесенные «Укрзализныце», составили 40 млн грн.

По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов.

Источник: Деловой Славянск

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