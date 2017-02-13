В лесах Святогорья браконьеров будут ловить с помощью квадрокоптера. Новости

В Донецкой области за территорией Национального природного парка «Святые горы» (Славянский р-н) теперь будет установлено наблюдение с помощью квадрокоптера.

Эта техника была приобретена администрацией природного парка в помощь своим сотрудникам отдела охраны, которые патрулируют лесные массивы Святогорья с целью предупреждения случаев браконьерства и пожароопасных ситуаций.

По словам директора НПП «Святые горы» Сергея Приймачука, 56 человек обслуживают 11,9 тыс. гектаров леса.

В Святогорский лес этой зимой впервые за десятилетия пришла на зимовку семья лосей. Стало больше белок. На территории парка живет много зверей, в том числе, занесенных в Красную книгу, которые требуют защиты.

Квадрокоптер позволит замечать браконьеров и незаконных лесорубов.

Кроме того, среди новых приобретений парка – аппаратура для своевременного выявления пожаров и возгораний.

Источник: Вчасно