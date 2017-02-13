Нужно готовиться к энергоблокаде и к чрезвычайному положению, – Кабмин. Новости

На ближайшем заседании Кабинета министров Украины, которое должно состояться 15 февраля, будет рассмотрен вопрос о введении чрезвычайного положения в энергетики в связи с продолжающейся блокадой неподконтрольного Донбасса со стороны ветеранов АТО. Об этом сегодня, 13 февраля, было заявлено в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба под председательством министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко. Рассмотрены вопросы кризисной ситуации с энергообеспечением страны в связи с прекращением поставок антрацитовой группы угля с временно неконтролируемой территории Украины.

«Ситуация в Авдеевке показала, что нужно скоординировать работу всех служб, проработать все возможные кризисные сценарии для обеспечения энергоснабжения и теплоснабжения городов Украины», – подчеркнул Зубко.

Заслушав информацию о реальном состоянии дел от «Укрэнерго», «Энергоатома» и Министерства энергетики и угольной промышленности, было поручено Минэнергоугля на очередное заседание Кабмина вынести решение о введении чрезвычайного положения в энергетике.

Было поручено областям – Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской, Черкасской –провести штабы по чрезвычайным и техногенных ситуаций. «Штабы этих областей должны проанализировать кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения. В первую очередь, по обеспечению населения энергоснабжением и теплом. Также рассмотреть работу промышленных предприятий, работающих в непрерывном режиме с точки зрения суточных графиков пиковых нагрузок », – отметил Зубко.

Кроме того, Укрэнерго и соответствующие предприятия должны разработать план мероприятий в условиях введения чрезвычайного положения в энергетике. А энергоснабжающие компании, а также предприятия, которые производят тепло и электроэнергетика – выработать шаги, которые не позволят разморозить энергогенерирующее оборудования.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.).

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали автомобильную трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. По состоянию на 11 февраля на Славянской и Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС (обеспечивает Киев) – на 14, а на Змиевской ТЭС (обеспечивает Харьков и область) – на 20 дней, а на Приднепровской (Днепропетровская обл.) – на 25 дней.

Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля сумма убытки, нанесенные «Укрзализныце», составили 40 млн грн.

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