Повышение цены водки до 90 грн будет способствовать снижению ее потребления, – мнение нардепа. Новости

На алкогольные напитки минимальная цена должна быть пересмотрена в сторону увеличения. Из-за роста акцизов легальная бутылка водки будет стоить около 90 грн. Одновременно прогнозируется увеличение теневого рынка, хотя он и сейчас фактически весь находится в тени. Поэтому должна быть усилена работа правоохранительных органов. Об этом рассказал народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Михаил Головко.

Минимальная розничная цена на водочные изделия на сегодняшний день составляет около 70 грн. «Я считаю, что минимальную цену водки нужно поднимать. Она должна стоить 90 грн», – отметил он.

При этом, по словам Головко, рынок алкоголя в Украине находится в тени. «Власть этим не занимается, правоохранители это лоббируют и "крышуют". У нас действительно есть контрабанда на границе, у нас правоохранительная система не борется с этим, а возглавляет это все», – подчеркнул он.

Повышение стоимости водки, по убеждению депутата, может способствовать снижению ее потребления.

Однако, по словам экспертов рынка, недоступность легального алкоголя, не снижает потребление водки среди населения, а лишь побуждает потребителя пить фальсификат.

Источник: УНН

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