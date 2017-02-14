В Мариуполе выдали первые ID-карты юным горожанам (Фото). Новости

В Мариуполе шестеро жителей Центрального района, достигших 14-летнего возраста, получили паспорта нового образца. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко вместе с представителем государственной миграционной службы Центрального района вручили первые ID-карты школьникам и поздравили мариупольскую молодежь с началом взрослой жизни.

По словам мэра, был проведен большой объем работы для того, чтобы в Мариуполе появилась новая услуга по оформлению и выдачи паспортов нового образца. Он отметил поддержку губернатора Донецкой области, который откликнулся на инициативу города и выделил более 1 млн грн на закупку нового оборудования, которое настроили и обучили персонал.

Городская власть, как рассказал Бойченко, продолжит работу в этом направлении и сделает все, чтобы услугой по оформлению ID-карт могли воспользоваться все мариупольцы, а не только жители Центрального района.

Сообщается, что на сегодняшний день Центром предоставления административных услуг принято 120 пакетов документов для получения ID-карты.

Фото пресс-службы Мариупольского городского совета

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