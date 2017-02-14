Краденные трамвайные троллеи из Константиновки принимают в Бахмуте. Главная

В Константиновке (Донецкая обл.) за последнее время совершено 10 краж трамвайных троллей. В общей сложности было похищено уже около полутоны электрического провода.

Около года назад движение электротранспорта было прекращено. Однако имущество городского трамвайного управления, в частности, троллеи – никто не попытался уберечь от расхищения. Километры вырезанных троллей уже никогда не удастся восстановить. Местная полиция по этому поводу уже давно взывает к чиновникам, чтобы они отреагировали и приняли соответствующее решение о демонтаже ставшего ненужным провода.

По словам и.о. начальника Константиновского отделения полиции Виталия Хиврича, он лично, письменно и устно, обращался к городским властям с просьбой принять меры по сохранению троллей. Но, как отметилон, на его обращение до сих пор не отреагировали.

Несколько групп расхитителей, на сегодняшний день, а также их имущество, были задержаны полицейскими: легковой автомобиль и грузовой микроавтобус «Газель». Транспорт был арестован, на злоумышленников заведено уголовное дело. Срезанные провода они намеревались вывезти в Бахмут (до переименования Артемовск, Донецкая обл.), на завод цветных металлов. Поэтому у полицейских и к этому предприятию свои претензии.

Для того, чтобы сохранить оставшиеся троллеи, полицией были созданы дополнительные четыре патрульные группы, которые работают в Константиновке с 24:00 до 4:00 часов.

Напомним, в Константиновке перестал курсировать трамвай по маршруту «Трамвайное депо – Молокозовод». Как прокомментировал заместитель Константиновского городского головы Виктор Василенко, все из-за того, что украли 2 километра кабеля. По его словам, цена ущерба – 2 млн грн. Восстанавливать троллеи нет смысла. Константиновское трамвайное управление признано банкротом.

Источник: Знамя индустрии

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