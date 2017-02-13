У морга Мариуполя закончилась аренда. Думают перевезти его к Центральному рынку. Новости

Для городского морга и судмедэкспертизы, которые сейчас располагается в арендованном помещении, подыскивают новое здание. Об этом сообщил и. о. начальника Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Киргет.

Департамент охраны здоровья Мариупольского городского совета рассматривает сразу несколько вариантов. Здание бывшего физкультурного диспансера и помещение напротив Центрального рынка.

«Но для того, чтобы разместить все службы, в том числе две лаборатории – токсикологическую и гистологическую, помещение должно быть не менее чем в 1000-1500 кв. метров. Пока только нынешнее здание по пр. Ильича отвечает всем требованиям», – сообщил Киргет.

Отметим, 7 лет назад городской морг пришел в аварийное состояние, и тогда было принято решение перевести его подальше от центра. В итоге, он разместился в здании по пр. Никопольскому (до переименования пр. Ильича). Это здание принадлежит частным предпринимателям Николаю и Алексею Сапаровым («Скорбота»).

До сих пор коммунальная структура платит за аренду помещения 1 грн.

Источник: Сайт города Мариуполя