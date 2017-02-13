Блокада Донбасса: В Донецкой области открыто 4 уголовных производства. Новости

По фактам блокирования путей сообщения в Донецкой области открыто 4 уголовных производства. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Так, 2 февраля следственным отделом Бахмутского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий) по факту блокирования неустановленными лицами в камуфлированной одежде железнодорожного переезда, расположенного по ул. Корсунского в г. Бахмуте (до пеерименования Артемовск).

7 февраля по факту захвата локомотива ЧМЕЗ-1835 на железнодорожном переезде по ул. Корсунского в г. Бахмуте Артемовской местной прокуратурой внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 278 УК Украины (захват железнодорожного подвижного состава), и в тот же день указанное уголовное производство передано по подследственности в следственный отдел Бахмутского отдела полиции для проведения дальнейшего досудебного расследования.

10 февраля следственным отделением Торецкого отделения полиции Бахмутского отдела полиции ГУНП в Донецкой области внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 279 УК Украины по факту блокирования транспортных коммуникаций на железнодорожном переезде станции Кривой Торец в пгт Щербиновка города Торецка (до переименования Дзержинск).

11 февраля следственным отделением Торецкого отделения полиции внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 278 УК Украины по факту захвата электровоза РЛ8-1401 с 47 вагонами на станции Кривой Торец в пгт Щербиновка.

«С целью полного, всестороннего и беспристрастного проведения досудебного расследования по уголовному производству создана следственно-оперативная группа, в которой задействованы работники Торецкого отделения полиции, Бахмутского отдела полиции и следственного управления ГУНП в Донецкой области», – уточнили в полиции.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление фактических обстоятельств совершенных уголовных правонарушений и злоумышленников.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.), а также на переезде станции Кривой Торец (пгт Щербиновка, г. Торецк)

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали автомобильную трассу под Бахмутом Донецкой области, железнодорожные пути остались под контролем протестующих.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины. Под угрозой остановки оказались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. По состоянию на 11 февраля на Славянской и Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС (обеспечивает Киев) – на 14, а на Змиевской ТЭС (обеспечивает Харьков и область) – на 20 дней, а на Приднепровской (Днепропетровская обл.) – на 25 дней.

Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля убытки «Укрзализныци» насчитывали 40 млн грн.

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