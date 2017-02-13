Пенза таки прислала помощь Горловке. Но запрашиваемой спецтехники в ней нет. Новости

В Горловке Коммунальное предприятие «Простор» получило гуманитарный груз от городских властей и предпринимателей города Пензы (Россия). Общая стоимость груза составляет около 500 тыс. руб. (227 тыс. грн. по курсу «центрального республиканского банка ДНР»).

В состав помощи вошли строительные материалы, рабочие инструменты, а также летняя и зимняя спецодежда.

По словам «мэра» Горловки Ивана Приходько, в ближайшее время в Горловку также будет доставлен гуманитарный груз из Воронежа.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2016 года администрация Пензы получила письмо от «мэрии» Горловки с просьбой помощь коммунальной техникой, а именно:

спецодежды;

электроинструмента;

ручного инструмента и садового инвентаря;

запасных частей к автомашинам;

спецтехники: кранов, асфальтоукладчиков, экскаваторов, погрузчиков, автобусов, посыпочных и ассенизаторских машин.

Для сбора помощи власти Пензы провели несколько собраний с предпринимателями, предоставить свои товары согласились 16 компаний из 60-ти, опрошенных мэрией города.

Источник: ТGorlovka