Ситуация на Донбассе полностью под контролем украинских военных, – Генштаб ВСУ. Главная

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины полностью под контролем украинских военных, количество обстрелов со стороны НВФ* сократилось. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко, передает «Сегодня.ua».

«Количество обстрелов уменьшилось, сократилось количество случаев применения минометов, но противник все еще использует стрелковое оружие. Ситуация полностью под контролем сил АТО», – сказал он в ходе бригадных учений в понедельник в Черниговской области, отвечая на вопрос о ситуации за последние сутки.

При этом Муженко подчеркнул, что «потерь с нашей стороны практически не было».

Ранее в пресс-центре штаба АТО предупредили, что украинские военные будут вынуждены открыть огонь в случае продолжения обстрелов со стороны НВФ после 16:30 13 февраля. С начала текущих суток по состоянию на 18:00 в зоне АТО зафиксировано 39 обстрелов со стороны противника.

Напомним, что за минувшие сутки украинские позиции были обстреляны 67 раз, один военный был ранен.

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования