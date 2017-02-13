В Мариуполе 10-метрового сталевара одели в вышиванку, изготовленную женщинами-ветеранами (Фото). Главная

К 120-летнему юбилею Мариупольского металлургического комбината им. Ильича символ города Мариуполя одели в украинскую вышиванку.

Идею переодеть сталевара выдвинула Молодежная организации комбината им. Ильича.

Как рассказал председатель молодежной организации Анрей Степаненко, сталевар и комбинат стоят на страже укрощения металла, на границе между огнем и миром.

«Сталевар в вышиванке символизирует, что он работает не только на благо экономики нашей страны, но и является истинным патриотом», – пояснил председатель молодежной организации ММК им. Ильича Анрей Степаненко.

«Издревле с каждым стежком вышиванки женщина выполняла своего рода ритуал, желала своему ребенку, мужу или другому родственнику здоровья, добра, счастья. Поэтому вышиванка всегда считалась мощнейшим оберегом. Сотни и даже тысячи пожеланий складывались в красивейшие узоры для защиты любимого человека. У нашего узора задача будет масштабнее, он должен защищать всех жителей Мариуполя», – рассказала Раиса Кислощаева.

Раиса Кислощаева почти 30 лет проработала на ММК им. Ильича: сначала в мартеновском цехе, затем на листопрокатном стане, а сейчас руководит объединением художников и народных умельцев «Вдохновение».

Большинство участников творческого коллектива также являются ветеранами-металлургами, поэтому поддержали идею молодежной организации ММК им. Ильича.

Размеры полотна с узором составили 2 на 3 метра. Одевали вышиванку на 10-метровый памятник на въезде в Мариуполь с помощью автовышки.

«Мы подумали, что знаменитый мариупольский сталевар будет символично смотреться в украинской вышиванке. Наши женщины-ветераны собственными руками вышили узор, по которому затем на швейной фабрике изготовили вышиванку. Получился отличный оберег для металлургов и Мариуполя», – сказал генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко.

Источник: MRPL.city