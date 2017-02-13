Блокада Донбасса: На Славянской ТЭС угля осталось на 3 дня. Главная

На Славянской ТЭС (Донецкая обл.) из-за торговой блокады неподконтрольного Донбасса ветеранами АТО запасов угля осталось на 3 дня. Об этом сегодня, 13 февраля, в эфире телеканала «Украина» сообщил народный депутат Константин Матейченко.

«Этот вопрос надо рассматривать и не затягивать. Проблему нужно решать немедленно. На Славянской ТЭС угля осталось на 3 дня. На остальных – на немного больше, но это считаные дни. Люди не смогут получать тепло», – разъяснил он.

Политик напомнил, что уголь входит в группу товаров, поставка которых на подконтрольную территорию разрешена по закону, а предприятия, которые этим занимаются, были перерегистрированы на мирной территории и платят налоги в государственную казну. «Мы все говорим, что Донбасс – это Украина. Сейчас там есть предприятия – "островки" Украины», – подчеркнул Матейченко.

Ему также удалось пообщаться со сторонниками блокады. «Непонятно, кому это выгодно. Они (участники незаконных вооруженных формирований, – ред.) радуются, когда в нашем тылу происходят такие вещи. Я сам командир добровольческого батальона. Я шел воевать за Украину и ее законы. А тут явное нарушение законного поля и даже здравого смысла, – считает политик. – Выход – разъяснение этого вопроса. Я потратил два дня, объездив блокировочные пункты. Я им (сторонникам блокады, – ред.) говорю: "Ребята, вы понимаете, что вы делаете?". Они отвечают: "Нет, у нас есть идея"», – рассказал Матейченко.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.).

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали автомобильную трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. По состоянию на 11 февраля на Славянской и Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС (обеспечивает Киев) – на 14, а на Змиевской ТЭС (обеспечивает Харьков и область) – на 20 дней, а на Приднепровской (Днепропетровская обл.) – на 25 дней.

Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля сумма убытки, нанесенные «Укрзализныце», составили 40 млн грн.

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