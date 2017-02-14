Блокада Донбасса: Для импорта антрацита нужно минимум 50 дней. Новости

Запасов угля марки антрацит пока на складах хватает, но это пока. Об этом 13 февраля сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время заседания Антикризисного энергетического штаба касательно энергетической блокады Донбасса.

«Мы полностью готовы не только по оборудованию, у нас двойные мощности в генерации», – отметил министр.

Он детализировал, что в атомной генерации работают 13 энергоблока, тогда как весной работали только 9. Также, по словам министра, это первый год, когда «мы не импортируем электроэнергию».

Отдельно остановился Министр на вопросе обеспечения углем. «На сегодняшний день запасы антрацитового угля на складах 997 тыс. тонн, что на 120 тыс. тонн больше, чем прогнозировали», – сказал Насалик.

В то же время министр уточнил, что маневренные мощности в Украине обеспечивают ТЭС, часть из которых работает на угле марки «А». Антрацит не добывается на подконтрольной украинской власти территории, поэтому его приходится завозить или из неподконтрольной территории, или импортировать. Но продолжительность поставки импортируемого угля 50-55 дней, кроме того, этот уголь значительно дороже, что приведет к росту цен на электроэнергию и тепло. «Для бесперебойного обеспечения потребителей электрической энергией и теплом, сбалансирования энергосистемы при прохождении пиковых нагрузок на сегодня отказаться от антрацитового угля мы не можем», – констатировал министр.

Министр сообщил, что Минэнергоугля принимает меры по уменьшению зависимости от поставок антрацита. В частности, внедрены два проекта в 2016 году и внедряются еще два, что позволит сэкономить 3,2 млн тонн антрацитового угля, а это 1/3 потребности в антраците.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.), а также на переезде станции Кривой Торец (пгт Щербиновка, г. Торецк)

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали автомобильную трассу под Бахмутом Донецкой области, железнодорожные пути остались под контролем протестующих.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО. В феврале в Донецкой области открыто 4 уголовных производства.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины. Под угрозой остановки оказались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. По состоянию на 11 февраля на Славянской и Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС (обеспечивает Киев) – на 14, а на Змиевской ТЭС (обеспечивает Харьков и область) – на 20 дней, а на Приднепровской (Днепропетровская обл.) – на 25 дней.

Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля убытки «Укрзализныци» насчитывали 40 млн грн.

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