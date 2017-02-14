За неделю переселенцев стало меньше почти на 7 тыс. человек. Главная

По состоянию на 13 февраля, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, в Украине учтено 1 млн 633 тыс. 346 переселенцев или 1 млн 315 тыс. 620 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«1 млн 155 тыс. 525 семей обратились за назначением пособия, 1 млн 069 тыс. 922 из них такая помощь назначена», – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 6 февраля в Украине было зарегистрировано 1 млн 640 тыс. 335 внутреннее перемещенных лиц. Таким образом, отмечается значительное уменьшение количества переселенцев: за неделю их число сократилось на 6989 чел.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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