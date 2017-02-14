Повышение минимальной зарплаты не повлечет за собой волну сокращений, – Госслужба занятости. Главная

Опасения по поводу того, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн повлечет за собой волну сокращений – не оправдываются. Такие данные демонстрирует статистика Государственной службы занятости и подтверждают исследования крупнейших частных компаний по трудоустройству. Об этом заявил и.о. председателя Государственной службы занятости (центрального аппарата) Валерий Ярошенко, сообщает пресс-служба Госслужбы занятости.

«Были опасения пессимистов, но мы видим, что никакой трагедии после повышения минималки не произошло. Даже наоборот, по нашей статистике, пока рынок показывает положительную тенденцию. Вакансий в январе 2017 года было больше, чем в январе прошлого года, на 48%. Экономика страны оживает, и это отражается на рынке труда. Кроме того, для работодателей не стало проблемой то, что придется платить больше своим работникам, потому что если работник квалифицированный – ему обязательно будут платить. Экономика понемногу выходит из тени, безработица, хотя и медленно, но падает. Об этом говорим мы, об этом говорят и рекрутинговые компании», – сказал Ярошенко.

По его словам, в январе 2017 года работодатели подали информацию о запланированном массовом увольнении 29 тыс. работников, что на четверть меньше, чем в соответствующем месяце 2016 года. В ГСЗ в прошлом году было зарегистрировано почти 1 млн вакансий, в то время как в 2015 году их было 875 тыс. Увеличение количества имеющихся вакансий наблюдалось во всех видах экономической деятельности и во всех профессиональных группах. Каждая пятая вакансия поступила от предприятий перерабатывающей промышленности, 16% – оптовой и розничной торговли, 9% – транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, 8,7% – государственного управления и обороны, обязательного социального страхования.

Ярошенко отметил, что такую тенденцию подтверждают и данные исследований крупных украинских порталов по трудоустройству Work.ua и HeadHunter, которые были обнародованы во время Симпозиума на тему легальной занятости за рубежом 8 февраля в Киеве. По данным Work.ua, 55,7% опрошенных работодателей заявили, что повышение минималки никак не повлияет на их планы по поводу найма. Почти 60% готовы повышать минимальную зарплату, и лишь 8% признались, что, возможно, рассмотрят вопрос сокращения работников. В исследовании также говорится, что в 2016 году работодатели размещали на 62% вакансий больше, чем в 2015 году. По данным HeadHunter, с начала 2016 года количество вакансий увеличилось на 46%. 38% работодателей повышали заработную плату своим работникам. 92% компаний не прекращали набирать персонал в течение 2016 года.

К слову, 6 февраля на заседании Кабмина премьер-министр Украины Влодимир Гройсман заявил, что статистические показатели января свидетельствуют о положительном влиянии на экономику повышения минимальной заработной платы до 3200 грн: в январе в стране было создано 28 тыс. новых предприятий, на 16% уменьшилась численность безработных и происходит детенизация экономики. В январе 2017 года было трудоустроено 45 тыс. человек. Таким образом, на 32%, или на 11 тыс. по сравнению с прошлым годом выросло количество людей, обеспеченных работой. Также, по информации Фискальной службы, в январе 2017 года было собрано НДФЛ на 40% больше (почти 2,9 млрд грн), чем в январе прошлого года, ЕСВ – на 700 млн грн больше. Согласно данным, в сфере занятости в январе 2017 года на 37 тыс., или 48% выросло количество вакансий в базе данных службы занятости: число вакансий достигло 115 тыс. В январе поступления ЕСВ увеличилось на 1,9 млрд грн, или почти на 20%, НДФЛ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 1,3 млрд грн, или 38,6%.

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